Семья иранского учёного, задержанного в США, призвала к его освобождению

22 октября 2018 года Масуд Сулеймани отправился в США как преподаватель и исследователь. Несмотря на получение визы, он был арестован в аэропорту Чикаго по неизвестной причине и переведён в тюрьму в Атланте.

Брат и сестра Масуда в субботу присутствовали на встрече с журналистами в Исфаханском университете. Говоря о состоянии иранского учёного, его брат Расул Сулеймани заявил: "Состояние здоровья Масуда ухудшилось, он похудел на 15 кг, и у него проблемы со зрением".

"2 адвоката иранского учёного в США не сделали ничего из того, что мы ожидали. Безусловно, они выполняют приказы американского государства", добавил он.

"Мой брат был задержан лишь из-за того, что он вез с собой некоторое лабораторное и медицинское оборудование, которое даже не вошло в список санкционных предметов", уточнил его брат.

Масуд Сулеймани находится в тюрьме 11 месяцев без суда и следствия.

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