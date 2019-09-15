15 сент. 2019 г., 09:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83475591
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Иран будет самодостаточнмым в производстве необходимых лекарств в течение следующих 3 лет

Иран будет самодостаточнмым в производстве необходимых лекарств в течение следующих 3 лет

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что в области медицины 97% медикаментов производится внутри страны, а с учётом наличия 1200 предприятий, основанных на знаниях, страна будет самодостаточной в производстве необходимых лекарств в течение следующих 3 лет.

У нас есть 66 медицинских университетов для удовлетворения наших потребностей в образовании, и мы готовы привлекать медицинских туристов из других стран", - сказал он.

По его словам, "Иран добился значительных успехов в области инфраструктуры, вакцинации, борьбы с болезнями и здоровья женщин и детей".

"В области медицины 97% медикаментов производится внутри страны и с учетом наличия 1200 предприятий, основанных на знаниях, страна будет самодостаточным в производстве необходимых лекарств до следующих 3 лет", - заключил он.

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