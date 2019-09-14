14 сент. 2019 г., 16:48
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Иранцы завоевали две медали на этапе Гран-при по тхэквондо в Японии

Иранцы завоевали две медали на этапе Гран-при по тхэквондо в Японии

Тегеран, 14 сентября. ИРНА — Иранские спортсмены завоевали две медали (одну серебро и одну бронзу) на этапе Гран-при по тхэквондо. Соревнования проходят в японском городе Тиба.

В весовой категории до 58 кг у мужчин иранец Армин Хади-пур уступил сопернику из Южной Кореи в финале и занял второе место.

В весовой категории до 80 кг у мужчин иранец Саджад Мардани уступил сопернику из Южной Кореи в полуфинале и занял третье место.

Напомним, что 13 сентября в финале весовой категории до 68 кг у мужчин иранец Мирхашем Хоссейни победил британца Кристиана Макнейша и занял первое место.  Бронзовыми призерами стали южнокореец Ли Дэ Хун и Понтес.

Соревнования завершатся 15 сентября.

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