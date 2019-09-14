Иранцы завоевали две медали на этапе Гран-при по тхэквондо в Японии

В весовой категории до 58 кг у мужчин иранец Армин Хади-пур уступил сопернику из Южной Кореи в финале и занял второе место.

В весовой категории до 80 кг у мужчин иранец Саджад Мардани уступил сопернику из Южной Кореи в полуфинале и занял третье место.

Напомним, что 13 сентября в финале весовой категории до 68 кг у мужчин иранец Мирхашем Хоссейни победил британца Кристиана Макнейша и занял первое место. Бронзовыми призерами стали южнокореец Ли Дэ Хун и Понтес.

Соревнования завершатся 15 сентября.

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