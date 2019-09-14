14 сент. 2019 г., 16:11
Journalist ID: 2390
News Code: 83475052
0 Persons

Иранский мультфильм "Последняя выдумка" стал лучшим на международном фестивале детского кино в Сан Диего

Иранский мультфильм "Последняя выдумка" стал лучшим на международном фестивале детского кино в Сан Диего

Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Иранская картина "Последняя выдумка" Ашкана Рахгозара получила премию за лучший мультфильм на международном фестивале детского кино в Сан Диего.

"Последняя выдумка" рассказывает о судьбе змеиного царя Заххак.
Мультфильм "Последняя выдумка", который пока получил 9 иранских и международных наград, выйдет в кинотеатрах таких стран, как США, Россия, Испания, Швеция, Греция и Норвегия.
Иранский мультфильм "Последняя выдумка" выйдет в кинотеатрах Швеции, Финляндии и Норвегии с 1 сентября и с 1 октября продолжается в России, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, странах Прибалтики, Белоруси, Казахстана, Киргизии, Грузии, Южной Осетии и Молдавии.
С 27 сентября также фильм показывается в кинотеатрах США. "Последняя выдумка" выйдет в кинотеатрах Испании, Греции, Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Косово, Черногории, Северной Македонии, Румынии, Сербии и Словении с первого октября.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 9 =