Иранский фотограф получил грант от фотоагентства Getty Images

Американское фотоагентство Getty Images на второй год наградит грантами фотографов для продолжения своих долгосрочных документальных проектов.
Хашем Шакери из Ирана в своей серии фотографий под названием "Реквием для смерти Хамуна" рассказывает о причинах и следствиях засухи в озере Хамун на иранской провинции Систан и Белуджистан.
Американский фотограф Анна Бойазис получила грант за свой проект об африканских женщин и девушек в Занзибаре, которые приняли участие в курсах по плаванию исламской одеждой.
Италянский фотограф Даниэль Вольп также получил грант за проект о жизни выживших после геноцида в начале 80-го десятилетия в Гватемале.
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