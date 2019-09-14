14 сент. 2019 г., 15:49
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News Code: 83475012
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Иранский фотограф получил грант от фотоагентства Getty Images

Иранский фотограф получил грант от фотоагентства Getty Images

Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Иранец Хашем Шакери вместе с Анной Бойазисом и Даниэлем Вольпом получили грант в размере $15000 от американского фотоагентства Getty Images для продолжения своих долгосрочных документальных проектов.

Американское фотоагентство Getty Images на второй год наградит грантами фотографов для продолжения своих долгосрочных документальных проектов.
Хашем Шакери из Ирана в своей серии фотографий под названием "Реквием для смерти Хамуна" рассказывает о причинах и следствиях засухи в озере Хамун на иранской провинции Систан и Белуджистан.


Американский фотограф Анна Бойазис получила грант за свой проект об африканских женщин и девушек в Занзибаре, которые приняли участие в курсах по плаванию исламской одеждой.


Италянский фотограф Даниэль Вольп также получил грант за проект о жизни выживших после геноцида в начале 80-го десятилетия в Гватемале.

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