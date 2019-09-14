Иранский фотограф получил грант от фотоагентства Getty Images

Американское фотоагентство Getty Images на второй год наградит грантами фотографов для продолжения своих долгосрочных документальных проектов.

Хашем Шакери из Ирана в своей серии фотографий под названием "Реквием для смерти Хамуна" рассказывает о причинах и следствиях засухи в озере Хамун на иранской провинции Систан и Белуджистан.



Американский фотограф Анна Бойазис получила грант за свой проект об африканских женщин и девушек в Занзибаре, которые приняли участие в курсах по плаванию исламской одеждой.



Италянский фотограф Даниэль Вольп также получил грант за проект о жизни выживших после геноцида в начале 80-го десятилетия в Гватемале.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392