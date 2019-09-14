14 сент. 2019 г., 15:13
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News Code: 83474945
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Сборная Ирана по футболу обыграла Киргизию на Чемпионате CAFA

Сборная Ирана по футболу обыграла Киргизию на Чемпионате CAFA

Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Команда иранских девушек до 15 лет одержала победу над Киргизией со счетом 1:0 на Чемпионате CAFA.

Чемпионат CAFA по футболу проходит в Ташкенте с участием Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Киргизии.
Иранские футболистки в первом матче турнира также разгромили Таджикистан со счетом 4:0. Они в воскресенье сыграют с Узбекистаном.

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