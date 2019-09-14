Министр внутренних дел Ирана назвал ЕАЭС огромной возможностью для страны

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани на днях встретился с кыргызским коллегой Кашкаром Джунушалиевым в стране. По прибытии из Кыргызстана он сообщил журналистам, что 300 наименований товаров будут экспортироваться из Ирана в страны-члены ЕАЭС и соответственно 500 наименований товаров - из стран ЕАЭС в Иран.

Евразийский экономический союз и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли 17 мая прошлого года. Это соглашение оказывает огромное влияние на расширение торговли между странами, в том числе упрощение таможенного режима. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан, начал свою работу в 2015 году.

Он также отметил, что власти Кыргызстана заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Иран. Политика расширения сотрудничества между провинциями стран также была одобрена правительством Исламской Республики Иран.

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