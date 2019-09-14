Иран заявил, что нефтяная промышленность страны ни в коем случае не будет остановлена

"Все платформы Южного Парса будут установлены к концу года, и все нефтеперерабатывающие заводы, кроме 14-й фазы, будут введены в эксплуатацию", - сказал Зангане на церемонии подписания договора о развитии газового месторождения Балал в Южном Парсе в субботу.

"После местораждения Балал будут введены в эксплуатацию также газовые месторождения "Фарзад Б" и "2-я Фаза Южного Парса", - сказал он.

Он напомнил, что "по поводу введения в эксплуатацию газового месторождения Южный Парс мы уступили соседям в нашей ежедневной добыче газа".

Газовое месторождение Южный Парс является частью огромного газового месторождения, которое Иран и Катар совместно эксплуатируют.

"Мы не будем раскрывать свои планы по экспорту нефти, потому что это делает врага более осторожным", - сказал он, отметив, что Соединенные Штаты не могут обнулить экспорт иранской нефти.

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