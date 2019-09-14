Иранец стал победителем шахматного турнира "Ибн Сина" в Хамадане

Мусадекпур занял первое место в турнире, набрав 9,5 очков. Торнике Саникидзе из Грузии также занял второе место, набрав 9 очков. Третье место занял другой иранский шахматист Бардиа Данешвар из Тегерана.

Мехди Голами из иранского Мазендерана и Нима Хоссейн-Заде из Восточного Азербайджана также заняли 4-е и 5-е места, соответственно.

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