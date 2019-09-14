14 сент. 2019 г., 13:09
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News Code: 83474672
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Иранец стал победителем шахматного турнира "Ибн Сина" в Хамадане

Иранец стал победителем шахматного турнира "Ибн Сина" в Хамадане

Хамадан, 14 сентября, ИРНА – Иранский шахматист Масуд Мусадекпур стал победителем международного турнира по молниеносным шахматам (блиц) в городе Хамадан.

Мусадекпур занял первое место в турнире, набрав 9,5 очков. Торнике Саникидзе из Грузии также занял второе место, набрав 9 очков. Третье место занял другой иранский шахматист Бардиа Данешвар из Тегерана.
Мехди Голами из иранского Мазендерана и Нима Хоссейн-Заде из Восточного Азербайджана также заняли 4-е и 5-е места, соответственно.

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