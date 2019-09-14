14 сент. 2019 г., 12:43
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"Возлюбленная" из Ирана стал лучшим документальным фильмом на кинофестивале "Ulju Mountain" в Южной Корее

"Возлюбленная" из Ирана стал лучшим документальным фильмом на кинофестивале "Ulju Mountain" в Южной Корее

Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Документальная картина "Возлюбленная" режиссера Ясера Талеби признан лучшим документальным фильмом "Netpac" на 4-м международном кинофестивале "Ulju Mountain" в Южной Корее.

В южнокорейском уезде Ульджу проходит 4-й Международный фестиваль горного кино Ulju Mountain Film Festival.
Фильмы из таких стран, как Россия, Швейцария, Австрия, Румыния, Великобритания и Турция также приняли участие в этом кинофестивале.
Документальный фильм "Возлюбленная", который считается один из успешных работ в последние годы, ранее получал 2 награды на Сицилийском документальном кинофестивале в Италии.
Фильм Ясера Талеби при этом получил почетный диплом и премии за лучшую операторскую работу и лучший фильм по выбору школьников фестиваля.
"Возлюбленная" рассказывает об истории трудной, но сладкой жизни 83-летней матери "Фирузе", у которой уникальная жизнь в самом сердце гор Альборз.
Фильм также получал такие премии и звания, как премия "Лучший документальный фильм" на Казанском кинофестивале, Special Mention итальянских жюри фестиваля Тренто и звание лучшего документального фильма по выбору зрителей.

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