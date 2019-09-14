Два иранских фильма вошли в топ-100 лучших по версии The Guardian

The Guardian в последние недели сосредоточился на лучших культурных произведениях, созданных в различных областях, включая музыку и кино, с 2000 года.

При этом четыре судьи в составе жюри выбрали 100 лучших фильмов с 2000 года, среди которых встречаются два иранских фильмов.

Фильм "Десять" Аббаса Киа Ростами (2002) и "Развод Надера и Симин" Асгара Фархади (2011) являются единственными представителями иранского кино в этом списке.

Оба фильма получили множество международных наград. Фильм Асгара Фархади стал главным триумфатором 61-го Берлинского МКФ. Помимо премии «Золотой медведь» за лучший фильм фестиваля, он стал лауреатом премии «Серебряный медведь» за лучшую мужскую и женскую роли, а также премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

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