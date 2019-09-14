Иран: европейские страны должны взять на себя ответственность за борьбу с наркотиками

Ваези заявил, что у Ирана есть друзья и враги, потому что он настаивает на независимости и несоблюдении требований западных стран. "Великие державы, такие как США, а также сионистский режим и некоторые арабские страны в регионе, являются врагами и препятствиями в борьбе против незаконного оборота наркотиков", - сказал он.

"Сегодня все контрабандисты нацелены на Европу, поэтому эти страны не могут отказаться от сотрудничества с нами и должны помочь Ирану, особенно в условиях санкций и экономической войны", - отметил он.

"Сегодня воля к борьбе с наркотиками сильна, но у нас есть бюджетные ограничения, и целевые страны не могут сидеть в стороне и только посмотреть. Потому что, если незаконный оборот наркотиков продолжится, целевые страны проиграют, поэтому международные организации должны решить эту проблему", - добавил он.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80% мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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