Лидеры Ирана и России 16 сентября встретятся в Анкаре

"В целях защиты двусторонних торгово-экономических связей от санкций третьих государств - принимаются меры по расширению прямых расчетов, использованию национальных валют, налаживанию взаимодействия между российской системой передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM в качестве альтернативы проведения платежей через SWIFT", - сказал он.
По его словам, ведущие российские нефтегазовые компании - "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Татнефть" - прорабатывают возможность освоение крупных месторождений в Иране.
"Что касается Ирана, то помимо "сверки часов" по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, (обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.
Помощник президента подчеркнул, что с учетом выхода из соглашения США главная задача сейчас - сохранить эту договоренность. Он также отметил, что Россия поддерживает активные контакты со всеми участниками СВПД, в том числе с Тегераном. Ушаков обратил внимание на то, что в последнее время по этой тематике были активизированы контакты с Францией. "То есть работа активно ведется, мы сохраняем полную приверженность СВПД, всячески стремимся все вместе к его выполнению", - добавил Ушаков.
Помощник президента напомнил, что встреча Путина и Рухани будет уже третьей в этом году. При этом одной из наиболее актуальных тем остается укрепление торгово-экономических связей. В частности, по его данным, в 2018 году взаимный товарооборот увеличился на 2% до $1,7 млрд, а за первые шесть месяцев текущего годы вырос на 17%, до $1,1 млрд.
5-я встреча стран - гарантов астанинского процесса (Иран, Россия и Турция) в понедельник 16 сентября пройдет в Анкаре.
Москва, 14 сентября, ИРНА - Президент России Владимир Путин в Анкаре 16 сентября проведет отдельные встречи с лидерами Ирана и Турции Рухани и Эрдоганом до начала саммита РФ - Иран - Турция по Сирии. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"В целях защиты двусторонних торгово-экономических связей от санкций третьих государств - принимаются меры по расширению прямых расчетов, использованию национальных валют, налаживанию взаимодействия между российской системой передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM в качестве альтернативы проведения платежей через SWIFT", - сказал он.
-
Два иранских фильма вошли в топ-100 лучших по версии The Guardian
Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Два фильма иранских известных режиссеров Аббаса Киа Ростами и…
-
Иран: европейские страны должны взять на себя ответственность за борьбу с наркотиками
Тегеран, 14 сентября, ИРНА — Глава администрации президента ИРИ Махмуд Ваези, указав на бюджетное…
-
Лидеры Ирана и России 16 сентября встретятся в Анкаре
Москва, 14 сентября, ИРНА - Президент России Владимир Путин в Анкаре 16 сентября проведет…
-
Башня Радекан - великолепная историческая работа великого иранского философа
Тегеран, 14 сентября, ИРНА - Башня Радекан – это астрономическая башня в деревне Радекан, город…
-
Иран заявил, что односторонность стимулирует рост терроризма
Нью-Йорк, 14 сентября, ИРНА – Иранский дипломат Фархад Мамдухи назвал причиной роста терроризма…
-
США не нужны враги с такими друзьями как Нетаньяху: Зариф
Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Указав на сообщения о шпионаже за президентом США Дональдом Трампом,…
-
Сборная Ирана по волейболу одержала победу над Шри-Ланкой на чемпионате Азии в Тегеране
Тегеран, 14 сентября, ИРНА — Сборная Ирана по волейболу в дебютном матче чемпионата Азии 2019…
-
Состоялся телефонный разговор между Александром Новаком и Министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом
Москва, 13 сентября, ИРНА - Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан провел телефонный разговор…
-
Иран осудил продажу иранских культурных зданий в Канаде
Тегеран, 13 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал продажу…
-
Иранские футболистки одержали победу над Таджикистаном
Тегеран, 13 сентября, ИРНА - Футбольная команда иранских девушек до 15 лет завершила свой первый…
Your Comment