Лидеры Ирана и России 16 сентября встретятся в Анкаре

"В целях защиты двусторонних торгово-экономических связей от санкций третьих государств - принимаются меры по расширению прямых расчетов, использованию национальных валют, налаживанию взаимодействия между российской системой передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM в качестве альтернативы проведения платежей через SWIFT", - сказал он.

По его словам, ведущие российские нефтегазовые компании - "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Татнефть" - прорабатывают возможность освоение крупных месторождений в Иране.

"Что касается Ирана, то помимо "сверки часов" по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, (обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что с учетом выхода из соглашения США главная задача сейчас - сохранить эту договоренность. Он также отметил, что Россия поддерживает активные контакты со всеми участниками СВПД, в том числе с Тегераном. Ушаков обратил внимание на то, что в последнее время по этой тематике были активизированы контакты с Францией. "То есть работа активно ведется, мы сохраняем полную приверженность СВПД, всячески стремимся все вместе к его выполнению", - добавил Ушаков.

Помощник президента напомнил, что встреча Путина и Рухани будет уже третьей в этом году. При этом одной из наиболее актуальных тем остается укрепление торгово-экономических связей. В частности, по его данным, в 2018 году взаимный товарооборот увеличился на 2% до $1,7 млрд, а за первые шесть месяцев текущего годы вырос на 17%, до $1,1 млрд.

5-я встреча стран - гарантов астанинского процесса (Иран, Россия и Турция) в понедельник 16 сентября пройдет в Анкаре.

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