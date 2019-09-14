Башня Радекан - великолепная историческая работа великого иранского философа

Башня Радекан, которая считается могилой одного из Ильханидов, является единственной башней, способной определить четыре сезона года, високосный год и начало Новруза. Башня является работой иранского математика, астронома и великого ученого Насира ад-Дин Туси.

Высота башни Радекан составляет 35 метров, внутренний диаметр — 14 метров. Высота стены, окружающей башню составляет 5,2 метра, а ее диаметр — 20 метров. Внешние стены делят башню колоннами на 12 частей. Внутри башни также расположено 8 колонн. В стене, окружающей башню, есть две двери, которые расположены ровно друг напротив друга[1]. Каждая стена по горизонтали башни охватывает угол 30 градусов.

Расположение дверей не случайно: они находятся напротив точки зимнего восхода солнца и летнего заката. Башня построена из кирпича, в некоторых местах видны следы штукатурки.



В настоящее время исследователи установили, что данная башня использовалась астрономами для наблюдения за звездным небом. Вершина башни направлена в сторону полярной звезды.

Создатели башни построили две стены, которые параллельны стенам основного комплекса: эти стены находятся напротив меридиана. Таким образом, с помощью башни можно определять конец и начало времен года, начала нового года (Ноуруза) и високосные годы.

од куполом башни сооружено 12 проемов, с помощью которых древние астрономы могли определять начало четырех месяцев: фарвардина, тира, мехра и дея — именно эти месяцы открывают иранские времена года: весну, лето, осень и зиму соответственно.

После обнаружения объекта исследователи предполагали, что башня Радекан была построена в период правления династии Ильханидов как гробница для одного из правителей. Однако спустя несколько лет ученые поняли, что конструкция башни не так проста, как кажется на первый взгляд.



Точная дата постройки неизвестна, предполагается, что башня была возведена в середине XIII века. После башни Радекан Туси возвел еще одну научную лабораторию: Марагинскую обсерваторию и создал новую теорию о движении звезд.

Она была построена также в XIII веке и просуществовала до середины XVI века, будучи крупнейшей обсерваторией той эпохи.

Башня является одним из архитектурных и исторических объектов Ирана, который внесен в список национальных объектов Ирана 6 января 1932 года.

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