Иран заявил, что односторонность стимулирует рост терроризма

Мамдухи в пятницу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме культуры мира заявил, что "в нынешних условиях существуют большие вызовы миру, а существующие и возникающие угрозы на международном и региональном уровнях продолжают препятствовать правительствам содействовать миру и безопасности".

"Одной из основных угроз является растущая односторонность. Фактически, односторонние меры, применение угрозы и введение односторонних санкций в качестве рычага для достижения целей национальной политики оказывают серьезное негативное воздействие на содействие миру на региональном и международном уровнях", - отметил он.

"Растущая угроза терроризма и насильственного экстремизма во всем мире, особенно на Ближнем Востоке, является результатом односторонности с интервенционистской, некорректной и близорукой политикой", - добавил он.

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