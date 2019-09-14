14 сент. 2019 г., 09:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83474165
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Иран заявил, что односторонность стимулирует рост терроризма

Иран заявил, что односторонность стимулирует рост терроризма

Нью-Йорк, 14 сентября, ИРНА – Иранский дипломат Фархад Мамдухи назвал причиной роста терроризма и экстремистского насилия односторонность и интервенционизм и сказал, что рост односторонности является одной из растущих угроз для современного мира.

Мамдухи в пятницу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по теме культуры мира заявил, что "в нынешних условиях существуют большие вызовы миру, а существующие и возникающие угрозы на международном и региональном уровнях продолжают препятствовать правительствам содействовать миру и безопасности".

"Одной из основных угроз является растущая односторонность. Фактически, односторонние меры, применение угрозы и введение односторонних санкций в качестве рычага для достижения целей национальной политики оказывают серьезное негативное воздействие на содействие миру на региональном и международном уровнях", - отметил он.

"Растущая угроза терроризма и насильственного экстремизма во всем мире, особенно на Ближнем Востоке, является результатом односторонности с интервенционистской, некорректной и близорукой политикой", - добавил он.

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