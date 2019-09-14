14 сент. 2019 г., 09:23
Journalist ID: 2390
News Code: 83474151
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США не нужны враги с такими друзьями как Нетаньяху: Зариф

США не нужны враги с такими друзьями как Нетаньяху: Зариф

Тегеран, 14 сентября, ИРНА – Указав на сообщения о шпионаже за президентом США Дональдом Трампом, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter написал, что с такими друзьями как Биньямин Нетаньяху Америке не нужны враги.

"Новый удар команды "Б"! Господин Трамп, с близким другом США, который опустошает американскую казну и держит американскую внешнюю политику в заложниках, при этом шпионя против президента США, Америке больше не нужны враги", в пятницу написал Зариф в Twitter.
Напомним, газета Politico сообщил о вероятной причастности Израиля в установке устройств для шпионажа за президентом США возле Белого дома.

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