13 сент. 2019 г., 23:07
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News Code: 83473979
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Состоялся телефонный разговор между Александром Новаком и Министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом

Состоялся телефонный разговор между Александром Новаком и Министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом

Москва, 13 сентября, ИРНА - Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан провел телефонный разговор с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Об этом объявило министерство энергетики РФ.

Как сопредседатели Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили широкий круг тем двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая энергетику.

- Считаем, что реализация решений по итогам июньского заседания межправкомиссии в Исфахане станет дополнительным импульсом к укреплению двустороннего сотрудничества между нашими странами и будет способствовать росту торгово-экономических показателей России и Ирана, - отметил Александр Новак.

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