Иран осудил продажу иранских культурных зданий в Канаде

Аббас Мусави в пятницу назвал решение канадского суда о продаже иранских культурных зданий в Канаде незаконным, а также явным нарушением норм международного права.

Осудив продажу иранских культурных зданий в Канаде, он призвал к немедленному восстановлению этих объектов в правах.

Мусави также предупредил, что если это решение не будет отменено, Исламская Республика Иран в рамках международных норм будет действовать сама, а ответственность за все последствия понесёт Канада.

Ранее СМИ сообщили, что Канадское правительство продало часть конфискованного имущества Ирана под предлогом защиты предполагаемых жертв терроризма в Канаде.

Канадское правительство разорвало дипломатические отношения с Тегераном в 2012 году из-за поддержки Ираном сирийского правительства и нации против террористов.

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