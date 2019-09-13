13 сент. 2019 г., 19:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83473871
0 Persons

Иранские футболистки одержали победу над Таджикистаном

Иранские футболистки одержали победу над Таджикистаном

Тегеран, 13 сентября, ИРНА - Футбольная команда иранских девушек до 15 лет завершила свой первый матч с решающей победой со счетом 4:0 над Таджикистаном на Чемпионате CAFA.

В своем дебютном поединке женская сборная Ирана обыграла команду Таджикистана со счетом 4:0. Автором тех мячей стала Мохаддесе Золфи.

Для Ирана также забила Фатемэ Юсефи.

Турнир «CAFA Women’s Championship 2018» проходит в Ташкенте под эгидой Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. Борьбу за медали ведут пять женских национальных сборных – Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана.

Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
3 + 10 =