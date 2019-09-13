Иранские футболистки одержали победу над Таджикистаном

Москва, 12 сентября, ИРНА - США стремятся спровоцировать Иран нарушить обязательства по ядерному нераспространению и подорвать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для возможного применения американского силового сценария в регионе Персидского залива. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.