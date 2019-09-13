Иранские футболистки одержали победу над Таджикистаном

В своем дебютном поединке женская сборная Ирана обыграла команду Таджикистана со счетом 4:0. Автором тех мячей стала Мохаддесе Золфи.
Для Ирана также забила Фатемэ Юсефи.
Турнир «CAFA Women’s Championship 2018» проходит в Ташкенте под эгидой Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. Борьбу за медали ведут пять женских национальных сборных – Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана.
Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.
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