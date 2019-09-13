13 сент. 2019 г., 16:42
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News Code: 83473791
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Односторонние принудительные санкции помещали борьбе с организованной преступностью: посол Ирана при ООН

Односторонние принудительные санкции помещали борьбе с организованной преступностью: посол Ирана при ООН

Лондон, 13 сентября, ИРНА - Посол и Постоянный представитель Исламской Республики Иран при международных организациях в Вене Казем Гарибабади, подчеркнув необходимость принятия всеобъемлющего международного подхода с учетом коренных причин торговли людьми, назвал принудительные меры важнейшим препятствием на пути международного сотрудничества в борьбе с международной организованной преступностью.

Утверждая, что торговля людьми остается горькой реальностью для многих женщин и детей во всем мире, постпред Ирана назвал это явление одним из величайших нарушений прав человека и человеческого достоинства, от которых по-прежнему страдают многие страны.

По словам Гарибабади, Исламская Республика Иран считает односторонние санкции вредными на пути коллективной борьбы с организованной преступностью, включая борьбу с торговлей людьми.

«Исламская Республика Иран считает, что односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и принципам, а также многочисленным резолюциям ООН, продолжают препятствовать распределению ресурсов для предотвращения и борьбы с торговлей людьми и мешают международному сотрудничеству», - заключил он.

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