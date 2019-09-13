Тегеран готов развивать отношения с Душанбе

Посол Ирана в Таджикистане и председатель Высшего собрания Таджикистана обсудили вопросы развития парламентских отношений, расширения двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.

«Парламенты двух стран могут сыграть важную роль в развитии политических, экономических и культурных связей между двумя странами», - сказал посол.

Сабери подчеркнул расширение отношений между двумя странами с точки зрения религии, языка и культуры, а также позитивные события в Иране и Таджикистане за последние несколько месяцев, напомнив об усилиях двух стран на высоком уровне.

Он также заявил о готовности Исламской Республики Иран развивать и укреплять отношения во всех областях, включая парламентское сотрудничество между двумя странами, что было приветствовано таджикской стороне.

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