Иран заявил, что готов твердо защищать свою безопасность и интересы в Персидском заливе

Отметив, что Исламская Республика Иран в рамках своей доктрины улучшила оборонные и военные возможности после победы Исламской революции, Багери сказал: "История показывает, что мы никогда не начинали агрессию или войню, и решительно защитим себя в случае любого иностранного вторжения или вмешательства».

«Поведение США в Западной Азии и Персидском заливе очень похоже на их поведение в Южно-Китайском море, Корейском море и в восточном мире в целом. Наш многолетний опыт показывает, что, если у США появится возможность присутствовать на Востоке, они будут и дальше развивать свою базу и массовое развёртывание сил там. При этом они препятствуют законным интересам стран и нарушают мир и стабильность в регионе, заменив их на конфликт и кризис», указал он.

«С точки зрения Исламской Республики Иран, Персидский залив, Ормузский пролив и Оманское море должны быть безопасными для экспорта энергии в мире, и такую безопасность должны обеспечивать только государства Персидского залива и Ормузского пролива. И такие проекты, как провалившийся план американской коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе не увенчаются успехом», заключил он.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран также выступил в четверг с речью перед студентами и профессорами Китайского университета национальной обороны, и в пятницу отправился в Шанхай, где посетил военно-морскую базу.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472