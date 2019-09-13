13 сент. 2019 г., 11:00
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News Code: 83473498
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Иран заявил, что готов твердо защищать свою безопасность и интересы в Персидском заливе

Иран заявил, что готов твердо защищать свою безопасность и интересы в Персидском заливе

Пекин, 13 сентября, ИРНА - Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери в четверг в университете национальной обороны Китая представил анализ и оценку проблем безопасности в регионе Западной Азии и мире, объявив о готовности Исламской Республики Иран твёрдо отстаивать свою безопасность и интересы в Персидском заливе.

Отметив, что Исламская Республика Иран в рамках своей доктрины улучшила оборонные и военные возможности после победы Исламской революции, Багери сказал: "История показывает, что мы никогда не начинали агрессию или войню, и  решительно защитим себя в случае любого иностранного вторжения или вмешательства».

«Поведение США в Западной Азии и Персидском заливе очень похоже на их поведение в Южно-Китайском море, Корейском море и в восточном мире в целом. Наш многолетний опыт показывает, что, если у США появится возможность присутствовать на Востоке, они будут и дальше развивать свою базу и массовое развёртывание сил там. При этом они препятствуют законным интересам стран и нарушают мир и стабильность в регионе, заменив их на конфликт и кризис», указал он.

«С точки зрения Исламской Республики Иран, Персидский залив, Ормузский пролив и Оманское море должны быть безопасными для экспорта энергии в мире, и такую безопасность должны обеспечивать только государства Персидского залива и Ормузского пролива. И такие проекты, как провалившийся план американской коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе не увенчаются успехом», заключил он.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран также выступил в четверг с речью перед студентами и профессорами Китайского университета национальной обороны, и в пятницу отправился в Шанхай, где посетил военно-морскую базу.

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