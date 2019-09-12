12 сент. 2019 г., 17:24
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News Code: 83473217
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Иран заявил о значительном развитии китайско-иранских отношений

Иран заявил о значительном развитии китайско-иранских отношений

Пекин, 12 сентября, ИРНА – «Мы увидим значительное развитие в оборонных и военных отношениях между двумя странами с целью содействия миру и стабильности, безопасности для Ирана и Китай», - как заявил Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери прибыл в Пекин по приглашению начальника штаба и члена Центрального комитета Вооружённых сил Китайской Народной Республики во главе делегации, чтобы начать новый сезон сотрудничества и отношений между двумя странами.

Багери заявил, что одной из тем, которые обсуждались на встречах, было создание совместной технико-промышленной комиссии при Министерстве обороны. При участии двух официальных лиц в Пекине будут обсуждаться различные темы исследований, производства и совместной работы над различными продуктами.

«В результате этой поездки договорились передать китайской стороне ценный опыт, полученный иранскими вооруженными силами при защите Персидского залива и Оманского моря или в борьбе с террористами в Сирии и Ираке», - сказал он.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран также выступил в четверг с речью перед студентами и профессорами Китайского университета национальной обороны, и в пятницу отправится в Шанхай посетить военно-морскую базу.

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