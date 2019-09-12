Иран сделал акцент на необходимости увеличения торговли с Таджикистаном

Мохаммад Таги Сабери на встрече с министром экономического развития и торговли Республики Таджикистан Негматулло Хикматуллозода заявил о готовности Исламской Республики Иран передать свои знания и опыт в области экономического сотрудничества в Таджикистан.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, в том числе о повышении внешнего товарооборота, привлечении инвестиций, использовании транзитных возможностей стран, продолжении сотрудничества в сфере энергетики, сотрудничестве частного сектора и создании совместных предприятий в свободных экономических зонах и т.д.

В конце встречи стороны выразили готовность для дальнейшего сотрудничества.

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