12 сент. 2019 г., 13:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83473040
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40 иранских университетов вошли в рейтинг лучших по версии Times Higher Education

40 иранских университетов вошли в рейтинг лучших по версии Times Higher Education

Тегеран, 12 сентября, ИРНА – Times Higher Education опубликовал последний рейтинг лучших университетов, среди которых встречаются 40 иранских университетов.

Составители рейтинга Times Higher Education исследовали вузы из 79 стран и выбрали лучшие университеты мира по качеству преподавания и исследовательской деятельности, уровню распространения знаний и инноваций. В этот список входят 40 иранских университетов.

Рейтинг лучших университетов мира (THE World University Rankings) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших университетов мирового значения по версии британского издания Times Higher Education.

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