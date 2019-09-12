Фильм иранского режиссера получил специальную награду на телекинофоруме «Вместе» в России

В Ялте, Россия, 6 — 12 сентября проходил XIX Международный телекинофорум «Вместе».

Главная идея Международного телекинофорума «Вместе» — идея мирного сосуществования стран и народов, культур и традиций. Только вместе мы сможем жить в мире и уважении, противостоять угрозам войны и террора.

Фильм представляет и иллюстрирует экологические проблемы в горах недалеко от города Исфахан.

В ежегодном международном телекинофоруме «Вместе» принимают участие представители 20 стран мира. Форум способствует популяризации Республики Крым, поскольку в программу телекинофорума включена конкурсная номинация «Крым - открытый миру», где представлены работы представителей разных стран, посвященные полуострову.

В ежегодном международном телекинофоруме «Вместе» принимают участие представители 20 стран мира. Форум способствует популяризации Республики Крым, поскольку в программу телекинофорума включена конкурсная номинация «Крым - открытый миру», где представлены работы представителей разных стран, посвященные полуострову.

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