Торговый дом Мазандарана вскоре откроется в Волгограде

По его словам, торговый дом площадью 100 квадратных метров с 76 павильонами откроется в указанном помещении.

Указав на необходимость расширения торгово-экономических отношений с целевыми странами Каспийского моря, он отметил, что открытие торгового дома является хорошей почвой для представления продуктов иранского производства.

В мае прошлого года официальная российская экономическая делегация из Волгограда посетила Мазандаран, чтобы укрепить экономическую дипломатию, заключить соглашения о коммерческом, экономическом, инновационном, технологическом, социальном и культурном сотрудничестве.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472