12 сент. 2019 г., 12:41
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News Code: 83472970
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Торговый дом Мазандарана вскоре откроется в Волгограде

Торговый дом Мазандарана вскоре откроется в Волгограде

Сари, 12 сентября, ИРНА - Заместитель губернатора иранской провинции Мазандаран по экономическим вопросам Хасан Хейрианпур заявил, что торговый дом Мазандарана откроется в ближайшее время на верхнем этаже Волгоградской торговой палаты.

По его словам, торговый дом площадью 100 квадратных метров с 76 павильонами откроется в указанном помещении.

Указав на необходимость расширения торгово-экономических отношений с целевыми странами Каспийского моря, он отметил, что открытие торгового дома является хорошей почвой для представления продуктов иранского производства.

В мае прошлого года официальная российская экономическая делегация из Волгограда посетила Мазандаран, чтобы укрепить экономическую дипломатию, заключить соглашения о коммерческом, экономическом, инновационном, технологическом, социальном и культурном сотрудничестве.

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