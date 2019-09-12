Сенатор США: Трамп согласен с предложением Макрона сохранить СВПД

«Трамп выплатит Ирану 15 млрд. долларов, чтобы вернуться к соглашению 2015 года, из которого он сам вышел», - написал он в Twitter.

В последние месяцы президент Франции Эммануэль Макрон начал усилия по снижению напряженности в отношениях между США и Ираном. Были также проведены переговоры между официальными лицами Ирана и Франции, кульминацией которых стали усилия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Биаррице и консультации с министром иностранных дел и президентом франции в кулуарах саммита G-7.

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