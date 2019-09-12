Иран готов передать свой опыт в Национальный университет обороны Китая

«За последние несколько лет китайско-иранские отношения перешли к стратегическим отношениям и улучшаются с каждым днем. Вооруженные силы двух стран имеют хорошие отношения в различных областях, особенно в области образования и науки», - сказал он.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери прибыл в Пекин по приглашению начальника штаба и члена Центрального комитета Вооружённых сил Китайской Народной Республики во главе делегации, чтобы начать новый сезон сотрудничества и отношений между двумя странами.

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