Рябков: Россия понимает подход Ирана к СВПД

«Третий этап, объявленный Ираном для сокращения его обязательств по ядерной сделке, не помогает нормализовать ситуацию, но причины этого решения ясны», - сказал он.

«Мотивы таких шагов со стороны Ирана нам понятны, очевидно, что эти шаги обратимы за относительно короткий период», - добавил Рябков.

«Ответственность за процесс переговоров по иранской ядерной сделке полностью лежит на американцах, потому что, если они смогут обеспечить приемлемые решения для всех сторон ядерной сделки, включая Иран, можем сказать, что изменения в США находятся на правильном пути», - заключил он.

В прошлую пятницу Иран начал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Этот этап включает усиление мирной ядерной исследовательской деятельности Ирана. На третьем этапе Иран начал закачивать газ в центрифуги типа IR-6.

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