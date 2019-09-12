12 сент. 2019 г., 09:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83472709
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Иран осудил обещания Нетаньяху аннексировать часть Западного берега реки Иордан

Иран осудил обещания Нетаньяху аннексировать часть Западного берега реки Иордан

Тегеран, 12 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил обещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае победы на выборах аннексировать часть Западного берега реки Иордан.

«Нетаньяху пытается победить на выборах, чтобы остаться у власти и продолжить агрессию, однажды путем обвинения в распространении ненависти по отношению к Исламской Республике Иран, а в другой раз путем оккупации части Западного берега реки Иордан», - отметил он.

При этом он сказал, что Исламская Республика Иран поддерживает любые коллективные действия, предпринимаемые исламскими государствами для предотвращения продолжающейся агрессии сионистского режима.

Во вторник Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

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