Иран осудил обещания Нетаньяху аннексировать часть Западного берега реки Иордан

«Нетаньяху пытается победить на выборах, чтобы остаться у власти и продолжить агрессию, однажды путем обвинения в распространении ненависти по отношению к Исламской Республике Иран, а в другой раз путем оккупации части Западного берега реки Иордан», - отметил он.

При этом он сказал, что Исламская Республика Иран поддерживает любые коллективные действия, предпринимаемые исламскими государствами для предотвращения продолжающейся агрессии сионистского режима.

Во вторник Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

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