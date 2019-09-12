12 сент. 2019 г., 09:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83472664
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Глава МИД Ирана заявил, что мир вздохнул с облегчением после ухода Болтона

Глава МИД Ирана заявил, что мир вздохнул с облегчением после ухода Болтона

Тегеран, 12 сентября, ИРНА - Жажда войны также должна покинуть после ухода сторонника воны против Ирана, как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Пока мир - за исключением 2-3 групп паникеров - вздыхал с облегчением в связи с увольнением сторонника "Группы-Б" в Белом доме, (госсекретарь США Майк) Помпео и (глава минфина США Стивен) Мнучин объявили о дальнейшей эскалации экономического терроризма против Ирана", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за резкого разногласия с ним, а также между Болтоном и другими членами его администрации.

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