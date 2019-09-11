Иран считает, что переговоры с США в условиях санкций не имеют смысла

Сегодня Рухани провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Если с Европой договоримся, мы готовы вернуться к своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и переговоры Ирана с «шестёркой» возможна только после снятия санкций», - отметил он.

«Третий шаг Ирана идет под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но в то время он носит обратимый характер», - указал он.

«Европейскому союзу, и особенно Франции необходимо играть важную роль в спасении СВПД», - сказал президент, подчеркнув, что «ядерная сделка была отличной возможностью для каждого внести свой вклад в растущую экономику Ирана».

В прошлую пятницу Иран начал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Этот этап включает усиление мирной ядерной исследовательской деятельности Ирана. На третьем этапе Иран начал закачивать газ в центрифуги типа IR-6.

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