11 сент. 2019 г., 21:27
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News Code: 83472531
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Иран считает, что переговоры с США в условиях санкций не имеют смысла

Иран считает, что переговоры с США в условиях санкций не имеют смысла

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Соединенные Штаты не выполнили свои обязательства по ядерной сделке, выйдя из соглашения 2015 года в качестве многостороннего международного соглашения и с точки зрения иранского правительства, парламента и народа, переговоры с США в условиях санкций не имеют смысла.

Сегодня Рухани провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Если с Европой договоримся, мы готовы вернуться к своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и переговоры Ирана с «шестёркой» возможна только после снятия санкций», - отметил он.

«Третий шаг Ирана идет под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но в то время он носит обратимый характер», - указал он.

«Европейскому союзу, и особенно Франции необходимо играть важную роль в спасении СВПД», - сказал президент, подчеркнув, что «ядерная сделка была отличной возможностью для каждого внести свой вклад в растущую экономику Ирана».

В прошлую пятницу Иран начал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Этот этап включает усиление мирной ядерной исследовательской деятельности Ирана. На третьем этапе Иран начал закачивать газ в центрифуги типа IR-6.

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