11 сент. 2019 г., 18:11
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News Code: 83472399
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Постпред Ирана при ООН: мы серьезно продолжаем сокращать обязательства в рамках СВПД

Постпред Ирана при ООН: мы серьезно продолжаем сокращать обязательства в рамках СВПД

Лондон, 11 сентября, ИРНА - посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади, подверг резкой критике недавние действия США и сионистского режима против ядерной сделки и заявил, что эти действия не повлияют на Иран и страна серьезно будет продолжать сокращать свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в течение каждых 50 дней.

Казем Гарибабади заявил об этом в среду на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Он призвал все стороны выполнять свои обязательства по ядерной сделке. «Исламская Республика Иран готова продолжить переговоры с остальными сторонами в ядерной сделке на всех уровнях и вернуться к полному соблюдению обязательств в соответствии с их обязательствами», - добавил он.

В прошлую пятницу Иран начал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Этот этап включает усиление мирной ядерной исследовательской деятельности Ирана. На третьем этапе Иран начал закачивать газ в центрифуги типа IR-6.

Иран заявил, что если другие стороны выполнят свои обязательства, Иран вернется к своим обязательствам, остановив шаги, предпринятые для сокращения своих обязательств по СВПД.

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