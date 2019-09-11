Постпред Ирана при ООН: мы серьезно продолжаем сокращать обязательства в рамках СВПД

Казем Гарибабади заявил об этом в среду на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Он призвал все стороны выполнять свои обязательства по ядерной сделке. «Исламская Республика Иран готова продолжить переговоры с остальными сторонами в ядерной сделке на всех уровнях и вернуться к полному соблюдению обязательств в соответствии с их обязательствами», - добавил он.

В прошлую пятницу Иран начал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Этот этап включает усиление мирной ядерной исследовательской деятельности Ирана. На третьем этапе Иран начал закачивать газ в центрифуги типа IR-6.

Иран заявил, что если другие стороны выполнят свои обязательства, Иран вернется к своим обязательствам, остановив шаги, предпринятые для сокращения своих обязательств по СВПД.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472