11 сент. 2019 г., 17:48
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News Code: 83472382
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Начальник Генштаба ВС Ирана: укрепление китайско-иранских отношений важно для обеих сторон

Начальник Генштаба ВС Ирана: укрепление китайско-иранских отношений важно для обеих сторон

Пекин, 11 сентября, ИРНА - Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери, который находится с официальным визитом в Китае, заявил, что обеим сторонам важно развивать и укреплять китайско-иранские отношения.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери прибыл в Пекин по приглашению начальника штаба и члена Центрального комитета Вооружённых сил Китайской Народной Республики во главе делегации, чтобы начать новый сезон сотрудничества и отношений между двумя странами.

«Иран придает большое значение отношениям с Китайской Народной Республикой во всех областях, и у нас давние отношения в военном секторе, и мы надеемся, что этот визит может стать вехой в развитии и укреплении этих отношений», - отметил он.

«За последние четыре десятилетия две страны не только поддерживали свои отношения, так что сейчас мы наблюдаем глубокие связи между Тегераном и Пекином», - добавил он.

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