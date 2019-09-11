Рухани: Третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД - самый важный

Рухани на заседании кабинета министров сказал, что важность третьего шага в сокращении обязательств Ирана несопоставима с двумя предыдущими шагами.

В прошлую пятницу Иран начал третий шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД. Этот этап включает усиление мирной ядерной исследовательской деятельности Ирана. На третьем этапе Иран начал закачивать газ в центрифуги типа IR-6.

**Америка должна отказаться от воинственности и максимального давления

Рухани подчеркнул, что Соединенные Штаты должны понимать, что воинственность бесполезна, и они должны отказаться от воинственности и политики максимального давления. При этом он призвал отвернуться от сторонников войны портив Ирана.

"Политика Исламской Республики Иран заключается в использовании мирных ядерных технологий, и в конце концов, наш подход к СВПД - это приверженность обязательствам, если другая сторона также выполнит свои обязательства. В противном случае мы также не станем выполнять свои", добавил он.

Вчера вечером президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за резкого разногласия с ним, а также между Болтоном и другими членами его администрации.

Ранее в воскресенье Исполняющий обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ посетил Тегеран и провел встречу с с главой Агентства по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. На встрече власти Ирана проинформировали Корнела Феруцэ о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

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