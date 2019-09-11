Иран движется к производству электромобилей

Сорена Саттари на встрече с генеральным директором компании Iran Khodro Фаршадом Могими подчеркнул необходимость установления эффективных взаимосвязей с компаниями, основанными на знаниях.

Могими также в свою очередь сделал акцент на потенциале и возможности отечественных специалистов. "Мы намерены использовать мощь страны в разных областях, чтобы создать единое и последовательное движение для выпуска новых изделий, таких как электромобили", отметил он.

Iran Khodro - первый автомобильный завод в Иране с опытом работы более 50 лет. Копания является крупнейшим автомобильным заводом на Ближнем Востоке.

Компания выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

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