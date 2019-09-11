11 сент. 2019 г., 12:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83471919
0 Persons

Иран движется к производству электромобилей

Иран движется к производству электромобилей

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - Вице-президент по науке и технологиям Ирана Сорена Саттари призвал компании, основанные на знаниях, и компанию Iran Khodro к активному взаимодействию для производства электромобилей.

Сорена Саттари на встрече с генеральным директором компании Iran Khodro Фаршадом Могими подчеркнул необходимость установления эффективных взаимосвязей с компаниями, основанными на знаниях.

Могими также в свою очередь сделал акцент на потенциале и возможности отечественных специалистов. "Мы намерены использовать мощь страны в разных областях, чтобы создать единое и последовательное движение для выпуска новых изделий, таких как электромобили",  отметил он.

Iran Khodro - первый автомобильный завод в Иране с опытом работы более 50 лет. Копания является крупнейшим автомобильным заводом на Ближнем Востоке.

Компания выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian 

*9472

Your Comment

You are replying to: .
6 + 0 =