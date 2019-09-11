Траурные церемонии месяца Мухаррам в Иране станут направлением иностранного туризма

Число иностранных туристов, присутствовавших на траурных церемониях в честь мученической гибели имама Хусейна в этом году, было значительно больше, чем в предыдущие годы. Их целью было познакомиться с ритуалами этих церемоний и сохранить на память ценные моменты.



Духовная атмосфера Тасуа и Ашура (траурные церемонии) и присутствие миллионов иранцев на этих церемониях по всей стране настолько потрясающая, что привлекает даже людей из других стран, исповедующих иные религии.



Туристы, которые посещают Иран на Тасуа и Ашуру, помимо того, что наслаждаются многими историческими, культурными и природными достопримечательностями Ирана, несомненно, могут увидеть эти траурные церемонии как один из самых страстных и великолепных ритуалов.

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