11 сент. 2019 г., 11:19
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News Code: 83471790
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Траурные церемонии месяца Мухаррам в Иране станут направлением иностранного туризма

Траурные церемонии месяца Мухаррам в Иране станут направлением иностранного туризма

Тегеран, 11 сентября, ИРНА - Траурные церемонии месяца Мухаррам по лунному календарю в иранских городах в этом году по-прежнему сопровождаются максимальной безопасностью и большой страстью, став культурной достопримечательностью для иностранных туристов.

Число иностранных туристов, присутствовавших на траурных церемониях в честь мученической гибели имама Хусейна в этом году, было значительно больше, чем в предыдущие годы. Их целью было познакомиться с ритуалами этих церемоний и сохранить на память ценные моменты.

Духовная атмосфера Тасуа и Ашура (траурные церемонии) и присутствие миллионов иранцев на этих церемониях по всей стране настолько потрясающая, что привлекает даже людей из других стран, исповедующих иные религии.

Туристы, которые посещают Иран на Тасуа и Ашуру, помимо того, что наслаждаются многими историческими, культурными и природными достопримечательностями Ирана, несомненно, могут увидеть эти траурные церемонии как один из самых страстных и великолепных ритуалов.

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