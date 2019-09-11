11 сент. 2019 г., 11:04
Journalist ID: 2388
News Code: 83471752
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Иран заявил о развитии сотрудничества с Китаем

Иран заявил о развитии сотрудничества с Китаем

Пекин, 11 сентября, ИРНА - Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери, ссылаясь на давнее сотрудничество в области обороны между вооруженными силами Ирана и Китая, подчеркнул, что это сотрудничество развивается и расширяется в свете политических и экономических связей между двумя странами.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери, который по приглашению своего китайского коллеги посетил Пекин во главе высокопоставленной военной делегации, сказал журналистам, что "с 2016 года ирано-китайские отношения стали носить стратегический характер".

Он назвал Китайскую Народную Республику важной страной в мире и заявил, что для Ирана очень важно сотрудничать с Китаем в различных областях.

Багери также указал, что он обсудит с китайскими официальными военными лицами будущие события в Восточной и Юго-Западной Азии и события в мире.

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