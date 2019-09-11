В иранском правительстве прокомментировали отставку Болтона

"Много месяцев назад Джон Болтон обещал, что Ирана не будет в течение трех месяцев. Мы до сих пор стоим, а он ушел. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий в понимании реалий Ирана", - написал Рабии в Twitter.

Вчера вечером президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за резкого разногласия с ним, а также между Болтоном и другими членами его администрации.

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