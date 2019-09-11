11 сент. 2019 г., 09:17
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News Code: 83471574
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Тахт Раванчи: переговоры с США не возможны, пока страна ведёт экономический терроризм

Тахт Раванчи: переговоры с США не возможны, пока страна ведёт экономический терроризм

Нью-Йорк, 11 сентября, ИРНА - Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт Раванчи назвал увольнение советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона внутренним делом страны, заявив, что переговоры с США не состоятся, пока экономический терроризм Вашингтона против иранского народа не прекратится.

"Мы неоднократно заявляли, и президент Ирана также ясно давал понять, что до тех пор, пока продолжаются эти жёсткие санкции и экономический терроризм США против иранского народа, переговоры невозможны",  отметил он.

"Таким образом, наша позиция ясна, и американцы знают, что мы вообще не примем политику максимального давления, та как считаем, что санкции против иранского народа являются жестокими и должны быть отменены",  подчеркнул постпред.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Американские СМИ писали, что у президента и его советника разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.

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