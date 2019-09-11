Визит генерала Багери в Пекин - это новая глава в ирано-китайском военном и оборонном сотрудничестве

Визит генерал-майора Багери в Пекин после визитов высокопоставленных иранских и китайских военных чиновников является подтверждением готовности двух стран укреплять военное и оборонное сотрудничество в рамках хороших тесных отношений, которые долгое время поддерживались между двумя сторонами.

Предполагается, что Багери встретится с китайскими военными чиновниками для обсуждения региональных и международных событий, а также двусторонних отношений и сотрудничества.

Иран и Китай всегда стремились продвигать отношения в различных областях рациональным и законным образом, и даже односторонние и жёсткие санкции США против Исламской Республики Иран не смогли создать барьеры для расширения сотрудничества в области военной обороны с обеих сторон.

Одним из наиболее важных текущих событий в двустороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем стало подписание военного меморандума в области обороны в 2016 году. Исходя из этого, тогдашний министр обороны и член Госсовета КНР генерал Чан Ваньцюань назвал подписание меморандума важным и укрепляющим моментом в отношениях между двумя странами.

Создание Совместной ирано-китайской военной комиссии входит в повестку дня предстоящего визита Багери в Китай.

Следует сказать, что официальные лица Ирана и Китая считают, что двустороннее сотрудничество приведёт к укреплению мира и безопасности в регионе.

Визит генерала Багери в Пекин в нынешней ситуации в регионе и мире несёт ясный сигнал международному сообществу, подчёркивая, что две страны имеют глубокие и всесторонние отношения, основанные на взаимном доверии и понимании национальных интересов, и всегда поддерживают друг друга в различных областях.

Переговоры с китайскими чиновниками, посещение промышленных и научных центров и выступление с лекциями перед научной и военной элитой в Китайском университете национальной обороны входят в планы Багери.

Также ожидается, что в ближайшее время будут проведены совместные военные учения Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Китайской Народной Республики в северной части Индийского океана .

Предполагается, что поездка генерал-майора Багери станет важной вехой в военно-стратегических отношениях между двумя странами и улучшит перспективы двусторонних отношений в различных сферах обороны и безопасности.

Как эксперт, Багери занимает особое место в отношениях Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики и верит в способность Китая играть значимую роль на региональной и международной аренах.

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