Ашура в Иране стала днём солидарности последователей всех религий

Шииты отмечают Ашуру как траур по имаму Хусейну. Траур проходит в течение первых десяти дней мухаррама с кульминацией траурных церемоний в день Ашура. В этот день, 10 октября 680 года (или 61 года хиджры), в битве при Кербеле были убиты имам Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижников. В память об их мученической смерти шииты совершают ежегодные траурные церемонии — тазия. Траурные церемонии проводятся в Иране, Азербайджане, Афганистане, Ливане, Пакистане, Бахрейне и иных странах Персидского залива, а также в других странах, где есть сообщества мусульман-шиитов.

Хусейн был вторым сыном дочери Пророка Мухаммеда Фатимы. Чтобы избежать междоусобного раздора, его брат Хасан, старший внук Пророка, пошёл на соглашение с халифом (верховным правителем) Муавией о том, что после смерти его наследник не будет требовать для себя титула халифа. Однако, Язид, сын Муавии, разорвал это соглашение и незаконно захватил власть. Будучи деспотичным и порочным, он захотел подчинить себе имама Хусейна, младшего брата имама Хасана. Он искал удобного случая для выполнения коварного плана, и когда Хусейн отправился в Куфу с 72 членами семьи и родственниками, приступил к его осуществлению. Язид и его люди остановили Хусейна недалеко от реки Евфрат и подвергли их страшным мучениям. Хусейн и его последователи стойко выдержали все тяжёлые испытания, но категорически отказались признать Язида халифом..

В Иране во дворах мечетей, медресе и специальных помещениях (такия и хусейния) устраиваются собрания, где читают повествования о страданиях имама Хусейна, его близких и соратников (рузехани). На улицах организуются процессии-представления, во время которых некоторые участники шествий наносят себе удары, бьют себя кулаками в грудь. Во время траурных мистерий шииты воспроизводят сцены борьбы и гибели имама Хусейна и его сторонников (таазийе).

Мусульмане-шииты и последователи других религий, живущие в Иране, первые десять дней месяца мухаррама проводят в оплакивании мученической смерти Хусейна, и в течение всего месяца устраивают различные религиозные обряды, на которых в виде театрализованных сцен демонстрируют события 10-го дня мухаррама.

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