Россия считает, что возобновление Ираном исследований по центрифугам не несет угрозы

«С точки зрения ядерного нераспространения перезапуск иранских центрифужных научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок не представляет никакой угрозы», - отметили в российском дипведомстве.

«Главное, что все работы ведутся иранскими специалистами под постоянным контролем МАГАТЭ», - указывается в заявлении.

В МИД РФ указали, что Иран полностью соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия, выполняет соглашение о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) и дополнительный протокол к нему. "Совету управляющих агентства был представлен соответствующий доклад, - продолжили в министерстве. - Риска переключения иранских разработок на использование в незаявленных целях нет".

Ранее в воскресенье Исполняющий обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ посетил Тегеран и провел встречу с с главой Агентства по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. На встрече власти Ирана проинформировали Корнела Феруцэ о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

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