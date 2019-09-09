9 сент. 2019 г., 23:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83470774
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Минобороны РФ: ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не перехватывать иранские танкеры

Минобороны РФ: ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не перехватывать иранские танкеры

Москва, 9 сентября, ИРНА - Ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не перехватывать иранские танкер по всему миру в нарушение международного права, как заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Об этом он сообщил по итогам встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате "2+2".

"Состоялся обмен мнениями и по обстановке вокруг Ирана и в Персидском заливе. По нашим оценкам, ситуация в заливе должна нормализоваться. Если не вмешиваться и не перехватывать иранские танкеры по всему миру в нарушение международного права, то какие-либо дополнительные стабилизирующие меры не потребуются", - сказал министр обороны.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.  Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

15 августа стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью.  16 августа замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море под иранским флагом и названием "Адриан Даря".

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