Китай назвал максимальное давление США причиной напряженности вокруг СВПД

Выступая на ежедневной пресс-конференции в Пекине в понедельник в ответ на объявление о начале третьего шага Ирана по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий Хуа Чуньин сказала, что «Соединенные Штаты должны прекратить вводить санкции и оказывать максимальное давление на Иран».

Она подчеркнула, что «стороны должны работать над беспристрастным и эффективным осуществлением соглашения 2015 года».

Иран начал третий шаг в субботу после того, как Соединенные Штаты вышли ядерной сделки в одностороннем порядке 8 мая 2018 года и ЕС не выполнил своих обязательств.

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