9 сент. 2019 г., 23:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83470769
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Китай назвал максимальное давление США причиной напряженности вокруг СВПД

Китай назвал максимальное давление США причиной напряженности вокруг СВПД

Пекин, 9 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, критикуя ошибочную политику Вашингтона в отношении Тегерана, назвала максимальное давление США на Иран причиной напряженности вокруг иранской ядерной программы.

Выступая на ежедневной пресс-конференции в Пекине в понедельник в ответ на объявление о начале третьего шага Ирана по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий Хуа Чуньин сказала, что «Соединенные Штаты должны прекратить вводить санкции и оказывать максимальное давление на Иран».

Она подчеркнула, что «стороны должны работать над беспристрастным и эффективным осуществлением соглашения 2015 года».

Иран начал третий шаг в субботу после того, как Соединенные Штаты вышли ядерной сделки в одностороннем порядке 8 мая 2018 года и ЕС не выполнил своих обязательств.

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