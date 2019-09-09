Глава МИД Словении призвал к хорошим и дружеским отношениям с Ираном

Мирослав Церар в понедельник встретился с послом Ирана в Любляне приветствовал расширение политических консультаций между двумя странами.

«В ближайшее время МИД Словении поможет с посещением бизнес-делегации в Иран, чтобы найти области и возможности для сотрудничества», - сказал он.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил Словению, чтобы провести политические консультации со своим словенским коллегой.

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