9 сент. 2019 г., 22:44
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News Code: 83470757
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Глава МИД Словении призвал к хорошим и дружеским отношениям с Ираном

Глава МИД Словении призвал к хорошим и дружеским отношениям с Ираном

Белград, 9 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Словении Мирослав Церар на встрече с послом Ирана в Любляне Казем Шафеи призвал к хорошим и дружественным отношениям с Ираном.

Мирослав Церар  в понедельник встретился с послом Ирана в Любляне приветствовал расширение политических консультаций между двумя странами.

«В ближайшее время МИД Словении поможет с посещением бизнес-делегации в Иран, чтобы найти области и возможности для сотрудничества», - сказал он.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил Словению, чтобы провести политические консультации со своим словенским коллегой.

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