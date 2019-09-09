9 сент. 2019 г., 22:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83470752
0 Persons

Иран обвинил США в нарушении ДНЯО

Иран обвинил США в нарушении ДНЯО

Нью-Йорк, 9 сентября, ИРНА - Постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи сделал акцент на коллективной ответственности за запрещение любых испытаний ядерного оружия и обвинил Соединенные Штаты в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия путем выхода из соответствующих договоров и гонки вооружений.

При этом он отметив, что государства, обладающие ядерным оружием несут главную ответственность за прекращение этих испытаний, выразил сожаление, что некоторые из этих стран создали текущую ситуацию (гонка вооружений).

«Ярким примером этого являются Соединенные Штаты, которые, как сообщается, стремились не только ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но и возобновить испытания ядерных взрывных устройств, включая подземные испытания ядерного взрыва», отметил он.

«Такая безответственная политика, включая выход США из ДРСМД, наносит ущерб всем международным усилиям по разоружению и запрещению распространения ядерного оружия», - заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian 
*9472

Your Comment

You are replying to: .
5 + 11 =