Иран обвинил США в нарушении ДНЯО

При этом он отметив, что государства, обладающие ядерным оружием несут главную ответственность за прекращение этих испытаний, выразил сожаление, что некоторые из этих стран создали текущую ситуацию (гонка вооружений).

«Ярким примером этого являются Соединенные Штаты, которые, как сообщается, стремились не только ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но и возобновить испытания ядерных взрывных устройств, включая подземные испытания ядерного взрыва», отметил он.

«Такая безответственная политика, включая выход США из ДРСМД, наносит ущерб всем международным усилиям по разоружению и запрещению распространения ядерного оружия», - заключил он.

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