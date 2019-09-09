Посол Ирана при ООН: МАГАТЭ не подчиняется правительству США

«МАГАТЭ не подчиняется правительству США, чтобы Болтон смог бы определить повестку дня визитов его лиц и их графику работы. Визит исполняющего обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнела Феруцэ состоялся в рамках обычного сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ», - написал он в Twitter в ответ на заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Любая попытка подорвать конструктивное и активное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ и оказать чрезмерное давление на него будет крайне разрушительной и будет встречена соответствующими действиями Ирана», - добавил он.

Болтон ранее написал в Twitter, что страны-члены МАГАТЭ с нетерпением ждут информации о результатах поездки и. о. главы организации Корнела Феруцэ в Иран по поводу возможных скрытых ядерных материалов и деятельности.

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