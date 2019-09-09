Иран уточнил, что нефть с танкера Адриан Даря продана

«Мы говорили, что продадим нефть, мы это и сделали, мы продали груз, находясь в море», - заявил Мусави.

По его словам, в данный момент судно пришвартовано у одного из побережий Средиземного моря.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

15 августа стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью. 16 августа замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море под иранским флагом и названием "Адриан Даря".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472